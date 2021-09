“Comeback ist mein großes Ziel!” Dibon spricht über seine Zukunft

via

via Sky Sport Austria

Rapid-Verteidiger Christopher Dibon war in der 124. Ausgabe des Sky-Podcasts DAB | Der Audiobeweis zu Gast. Der Routinier sprach u.a. über seine Verletzungen sowie seinen weiteren Karriereplan.



…angesprochen auf sein Comeback nach einem Jahr Pause und die neuerliche Knieoperation: „Ich bin leistungstechnisch einfach nicht dorthin gekommen, wo ich hin wollte, weil das Knie einfach immer wieder ein bisschen reagiert hat und eine gewisse Schwellung da war. Ich habe nie wirklich Schmerzen gehabt, aber wenn immer wieder Flüssigkeit im Knie ist, dann kommt man einfach nicht auf seine hundert Prozent. Das macht mir am Ende des Tages keinen Spaß, weil ich mein Niveau nicht erreichen kann und auf der anderen Seite kann ich der Mannschaft auch nicht so helfen. In weiterer Folge hat man das Ganze noch einmal mit Bildern abgeklärt und hat gesehen, dass etwas nicht stimmt. Jetzt bin ich froh, dass die Operation gemacht wurde.“

…über den anstehenden Weg zurück: „Ich habe bis Sommer nächstes Jahr Vertrag. Das ist der Zeitraum, wo ich alles geben werde, um Fußball zu spielen. Das ist mein großes Ziel. Aber ich habe schon genug Operationen in meinem Leben gehabt. Es wird keine weitere Operation mehr erfolgen, um weiter Fußball zu spielen. Aber in meinem Kopf ist ganz klar drinnen, dass ich im Frühjahr Spiele machen will. Mein großes Ziel ist das Comeback und der Fokus liegt ganz klar auf der Reha.“

…angesprochen auf seine vielen Verletzungen: „Es ist sehr, sehr schade, weil man nicht weiß, wo die Reise hingegangen wäre. Aber ich sehe es als Aufgabe in meinem Leben. Ich merke halt trotzdem immer wieder, dass mir das Fußballspielen so viel Spaß macht, dass ich den endgültigen Schlussstrich bis jetzt nicht ziehen wollte. Daher werde ich es noch einmal probieren und alles reinlegen.“

…auf die Frage, ob es bereits einen Plan B für die Zeit nach der Karriere gibt: „Ich habe schon Zeit gehabt, um mir Gedanken zu machen. Ich habe schon vor einiger Zeit den Weg mit der Berufsreifeprüfung eingeschlagen. Weiters bin ich bei einem Freund in die Firma eingestiegen. Ich denke trotzdem, dass mein Hauptgeschäft immer der Fußball sein wird. Da ist meine Leidenschaft drinnen und das ich auch der Bereich, wo ich mich am Ende am besten auskenne.“

Bild: GEPA