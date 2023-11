Comeback nach acht Monaten: Woods zurück im Profi-Golf

Tiger Woods gibt nach fast acht Monaten Pause sein Comeback bei einem professionellen Golf-Turnier.

Wie der Superstar am Samstag über seine Firma TGR auf X, dem früheren Twitter bekannt gab, wird er bei der von ihm organisierten Hero World Challenge vom 30. November bis 3. Dezember auf den Bahamas abschlagen. Für Woods ist es das erste Turnier nach seiner Aufgabe wegen einer Fußverletzung in der dritten Runde des Masters Anfang April in Augusta.

Das Turnier im Albany Golf Club auf den Bahamas ist eigentlich für 20 Spieler der Top 50 der Weltrangliste vorbehalten. Woods nimmt für seine Teilnahme eine Ausnahme für den Gastgeber in Anspruch.

Woods: „Knöchel geht es gut“

In einem Interview der Nachrichtenagentur AP hatte der 47-Jährige jüngst erklärt, dass er nach einer Fußoperation nach dem Masters keine Probleme mehr mit dem Sprunggelenk habe. „Meinem Knöchel geht es gut“, sagte Woods. Er habe überhaupt keine Probleme mehr, die Schmerzen seien verschwunden. Bei dem Eingriff war eine Versteifung des Subtalargelenks vorgenommen worden.

Zuletzt hatte Woods Spekulationen über eine Rückkehr auf den Golfplatz genährt, als er kürzlich mit seinem Sohn Charlie als dessen Caddie ein gesamtes Junioren-Turnier zu Fuß absolviert hatte.

(APA).

Beitragsbild: Imago.