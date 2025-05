Comeback-Sieg! Ofner im Halbfinale von Genf

Sebastian Ofner hat überraschend sein insgesamt fünftes Halbfinale auf der ATP-Tour erreicht!

Der 29-jährige Steirer rang am Donnerstag in der Runde der letzten acht den favorisierten Russen Karen Khachanov, der beim mit 596.035 Euro dotierten Sandplatzturnier in Genf als Nummer vier gesetzt ist, nach 1:55 Stunden mit 4:6,6:4,6:4 nieder. Er trifft nun entweder auf den topgesetzten Taylor Fritz (USA/ATP-4.) oder den Polen Hubert Hurkacz (6).

Ofner, der aus der Qualifikation gekommen ist, spielt damit am Freitag um sein zweites Finale auf der Tour nach Mallorca im Vorjahr. Im virtuellen Ranking verbessert sich Ofner damit vorerst auf Platz 108. „Es war ein großartiges Match von beiden Seiten, vielleicht hab ich ein bisschen besser retourniert“, meinte Ofner noch auf dem Platz. „Ich bin sehr glücklich, das ist komplett unerwartet für die kurze Zeit, seit ich zurück bin“, bezog er sich auf seine fast siebenmonatige Verletzungsauszeit nach zwei Fersen-Operationen im Herbst des Vorjahres.

Ofner ließ sich von Satzrückstand nicht stoppen

Khachanov ist aktuelle Nummer 24 im ATP-Ranking und stand im vergangenen Jahr im Finale des Turniers in der Wiener Stadthalle. Für Ofner war der Sieg ein weiterer Beweis für seine aktuell sehr starke Form. Ofner und auch sein Gegner starteten bei ihren Aufschlaggames unantastbar ins Match. Den ersten Breakball hatte Ofner bei 4:4, den er aber nicht verwerten konnte. Khachanov stellte auf 5:4, und nahm dann Ofner zum 6:4 den Aufschlag ab.

Im zweiten Durchgang gelang es Ofner, nach Break und Rebreak neuerlich das Service des Russen zum 5:4 zu brechen. Diesmal servierte der Schützling von Wolfgang Thiem mit seinem siebenten Ass zum 6:4 aus. Nach 1:13 Stunden war der Satzgleichstand hergestellt. Das Match blieb bei krachenden Grundlinienduellen weiter offen, Ofner landete im gesamten Match immer wieder Winner, insgesamt waren es 32 Winner des ÖTV-Davis-Cup-Spielers.

(Red.) / Bild: Imago