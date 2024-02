Conference-League-Achtelfinale: Das sind die möglichen Sturm-Gegner

Der SK Sturm ist als einzige österreichische Mannschaft noch auf internationaler Ebene vertreten. Die Grazer meisterten die Play-offs zur K.-o.-Runde gegen Slovan Bratislava und stehen damit im Achtelfinale der UEFA Europa Conference League.

Die Achtelfinal-Duelle der Conference League werden am Freitag, den 23. Februar 2024, um 13:00 Uhr ausgelost. Sky Sport Austria ist LIVE für Euch dabei und zeigt euch die Auslosung im Stream auf skysportaustria.at und in der neuen Sky Sport Austria App sowie im TV auf Sky Sport Austria 1. Alle Infos zur Übertragung der Auslosung gibt es hier.

Das sind die möglichen Gegner des SK Sturm

Sturm Graz trifft auf einen der acht Gruppensieger.

Topf 1 (Gruppensieger):

OSC Lille

Maccabi Tel Aviv

Viktoria Pilsen

AC Florenz

FC Brügge

PAOK Saloniki

Aston Villa

Fenerbahce Istanbul

Topf zwei (Sieger Playoff)

Sturm Graz

Ajax Amsterdam

Dinamo Zagreb

FC Servette

Maccabi Haifa

Union St. Gilloise

Olympiacos

Molde

„Orakel“ Alfred Tatar nennt seinen Wunschgegner für Sturm

Conference League LIVE: Wann findet das Achtelfinale statt?

Die Hinspiele finden am 7. und die Rückspiele am 14. März 2024 statt. Der SK Sturm wird am 7. März zunächst zuhause antreten.

Conference-League-Spielplan 2023/24: Road to Athen

Play-offs zur K.o.-Runde: 15. und 22. Februar 2024

15. und 22. Februar 2024 Achtelfinale: 7. und 14. März 2024

7. und 14. März 2024 Viertelfinale: 11. und 18. April 2024

11. und 18. April 2024 Halbfinale: 2. und 9. Mai 2024

2. und 9. Mai 2024 Finale: 29. Mai 2024

Wo steigt das Conference-League-Finale 2024?

Das Finale der ECL-Saison 2023/24 steigt am 29. Mai 2024 im Agia-Sofia-Stadium in Athen. Die Heimspielstätte von AEK Athen fasst 32.500 Zuschauer.

