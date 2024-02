LIVE im TV & Stream: Die Conference-League-Auslosung des Achtelfinales

Am 23. Februar wird in der UEFA Europa Conference League das Achtelfinale ausgelost. Alle Infos zur Übertragung der Auslosung gibt es hier.

In der UEFA Europa Conference League steht die Auslosung der Achtelfinalspiele an. Sturm Graz kämpft in den Playoffs gegen Slovan Bratislava um den Aufstieg ins Achtelfinale– am Donnerstag um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 (mit dem Sky X-Traumpass das Spiel live streamen).

Sky Sport Austria ist LIVE für Euch dabei und zeigt euch die Auslosung im Stream auf skysportaustria.at und in der neuen Sky Sport Austria App sowie im TV auf Sky Sport Austria 1 & Sky Sport News.

Wann ist die Conference-League-Auslosung für das Achtelfinale?

Die Auslosung findet am Freitag, den 23. Februar 2024, um 13:00 Uhr in Nyon in der Schweiz statt. Zuvor wird um 12:00 Uhr das Achtelfinale der Europa League ausgelost.

Conference-League-Auslosung Achtelfinale: Übertragung auf Sky

Hier auf skysportaustria.at und in der neuen Sky Sport Austria App könnt Ihr die Auslosung der Conference League live verfolgen. Außerdem gibt es die Auslosung live im TV – auf Sky Sport Austria 1 & Sky Sport News.

Was: Conference-League-Auslosung für die Achtelfinalbegegnungen

Wo: In der Sky Sport Austria App, auf skysportaustria.at und im TV auf Sky Sport Austria 1 & Sky Sport News

Wann: Freitag, den 23. Februar 2024, um 13 Uhr, Übertragungsbeginn ist um 12:55 Uhr

Conference League LIVE: Die Gruppensieger:

OSC Lille, Maccabi Tel Aviv, Viktoria Pilsen, AC Florenz, FC Brügge, PAOK Saloniki, Aston Villa, Fenerbahce Istanbul

Conference League LIVE: Wann findet das Achtelfinale statt?

Die Hinspiele finden am 7. und die Rückspiele am 14. März 2024 statt.

Conference-League-Spielplan 2023/24: Road to Athen

Play-offs zur K.o.-Runde: 15. und 22. Februar 2024

15. und 22. Februar 2024 Achtelfinale: 7. und 14. März 2024

7. und 14. März 2024 Viertelfinale: 11. und 18. April 2024

11. und 18. April 2024 Halbfinale: 2. und 9. Mai 2024

2. und 9. Mai 2024 Finale: 29. Mai 2024

Wo steigt das Conference-League-Finale 2024?

Das Finale der ECL-Saison 2023/24 steigt am 29. Mai 2024 im Agia-Sofia-Stadium in Athen. Die Heimspielstätte von AEK Athen fasst 32.500 Zuschauer.