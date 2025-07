Conference League-Gegner für Rapid steht fest

Der SK Rapid kennt nun seinen Gegner für die zweite Qualifikationsrunde der UEFA Conference League!

Die Hütteldorfer müssen kommende Woche gegen FK Dečić Tuzi aus Montenegro ran, die in der ersten Runde FK Sileks Kratovo aus Nordmazedonien mit 3:2 im Gesamtscore besiegten. Die Montenegriner verloren am Donnerstag das Erstrunden-Rückspiel bei Sileks Kratovo 1:2 (1:1), hatten das Heimspiel gegen die Nordmazedonier aber mit 2:0 gewonnen. Decic war Meister 2024, ist aktueller Cupsieger und schloss die abgelaufene Meisterschaft auf Rang vier ab. Sileks ist Vizemeister von Nordmazedonien.

Rapid muss gegen Dečić Tuzi am 24. Juli zunächst auswärts ran, das Rückspiel findet am 31. Juli in Wien statt.

Bild: GEPA