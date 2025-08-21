Conference-League-Playoff: So starten Rapid & WAC in ihre Hinspiele

Die letzte Hürde vor der Ligaphase wartet: Sowohl der SK Rapid als auch der Wolfsberger AC wollen in den Hinspielen des Conference-League-Playoffs den ersten Schritt für den Einzug in den Hauptbewerb machen.

Der SK Rapid tritt zunächst auswärts in Ungarn bei ETO Györ an und hofft anders als zuletzt gegen Dundee United auf eine effizientere Leistung. Auch der WAC haderte international mit der Chancenauswertung und muss seine Ziele nach dem Out in der Europa-League-Quali anpassen. Die Wolfsberger empfangen in Klagenfurt den zyprischen Gegner Omonia Nikosia.

So beginnt der SK Rapid:

Mit diesen elf Spielern startet der WAC:

