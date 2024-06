Conference League-Quali: Auf diesen Gegner trifft Austria Wien

Der FK Austria Wien bekommt es in der 2. Qualifikationsrunde zur UEFA Europa Conference League mit dem finnischen Cupsieger Ilves Tampere zu tun. Das hat die Auslosung am Mittwoch in Nyon ergeben. Angesetzt sind die Spiele am 25. Juli und 1. August, endgültig fixiert werden die Termine am Donnerstagnachmittag. Laut Auslosung würde die Austria auswärts starten und im Rückspiel Heimvorteil haben, allerdings sind auch da Änderungen möglich.

Ilves Tampere liegt in der Ganzjahresmeisterschaft der Veikkausliiga aktuell auf Platz vier und hat in der vergangenen Saison den Sprung in die Meisterrunde verpasst, sich aber mittels Cupsieg für den Europacup qualifiziert. Bekanntester Spieler des fünffachen finnischen Meisters ist der ehemalige Teamstürmer Roope Riski, ehemaliger Legionär des SKN St. Pölten.

(APA)

Beitragsbild: GEPA