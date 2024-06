Copa America: Venezuela nach Sieg gegen Mexiko im Viertelfinale

Die Fußball-Nationalmannschaft von Venezuela hat bei der Copa America den Einzug ins Viertelfinale perfekt gemacht. Salomon Rondon schoss sein Team am Mittwoch in Inglewood mit einem verwerteten Handelfmeter zu einem 1:0-Erfolg gegen Mexiko und damit zum zweiten Sieg in der Gruppe B nach jenem gegen Ecuador.

Mexiko und Ecuador kämpfen am Sonntag im direkten Duell um das zweite Aufstiegsticket, Jamaika ist nach einem 1:3 gegen Ecuador in Las Vegas ausgeschieden.

(APA)/Bild: Imago