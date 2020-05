Corona-Fälle überschatten Liga-Neustart in der Ukraine

Der Neustart der Fußballsaison in der Ukraine wird von Coronavirus-Fällen beim Club Karpaty Lwiw im Westen des Landes überschattet. Die ukrainische Premier Liga (Premjer Liha) habe das für diesen Sonntag geplante Spiel in Lwiw gegen den FC Mariupol abgesagt, teilten die beiden Clubs am Samstag mit.

Die ukrainische Liga wurde am Wochenende trotz der Corona-Pandemie und ohne Zuschauer fortgesetzt, nach mehr als zwei Monaten Zwangspause seit Mitte März. Die anderen Spiele sollten am Wochenende wie geplant stattfinden, am Sonntag war das Spitzenspiel Schachtjor Donezk gegen Dynamo Kiew in Charkiw geplant.

Die Infizierten – Spieler und Personal – hätten keine Symptome gezeigt, seien aber umgehend in Quarantäne gekommen, teilte Karpaty Lwiw mit.

In der Ukraine gab es mit Stand Samstag 23.204 Corona-Infektionen. Mit dem Virus starben nach offiziellen Angaben bisher etwa 700 Menschen.

(APA)

Beitragsbild: Imago