via

via Sky Sport Austria

Die ÖFB-Cup-Partie zwischen dem SV Kuchl und Zweitligameister Blau-Weiß Linz musste vorerst abgesagt werden. Ein Spieler des Regionalligisten wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

“Jetzt müssen wir abwarten, was die Behörde entscheidet. Aber die wissen auch nicht so recht, was sie machen sollen”, sagte Kuchl-Trainer Mario Helmlinger gestern gegenüber “Salzburg24″.

Bild: GEPA