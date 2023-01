Wie der Weltverband (FIS) am Sonntag bekanntgegeben hat, wird die in St. Anton durch einen Super-G ersetzte Weltcup-Abfahrt der alpinen Ski-Frauen nun am 20. Jänner in Cortina A’Ampezzo durchgeführt.

Dort kommt die Abfahrt für einen der zwei Super-G ins Programm. Der Zeitplan für den WM-Ort 2021 lautet nun jeweils eine Abfahrt am Freitag (10.15 Uhr) und Samstag (10.00) sowie ein Super-G am Sonntag (11.30).

(APA)

Bild: Imago