Coup offiziell: Wagner wird Trainer in Augsburg

Jetzt ist es offiziell: Sandro Wagner wird neuer Cheftrainer des FC Augsburg. Wie der FCA mitteilte, unterschrieb der 37-Jährige am Mittwoch einen Vertrag bis 2028. Für Wagner, der in Augsburg die Nachfolge von Jess Thorup antritt, ist es die erste Station als Cheftrainer in der deutschen Bundesliga.

Der ehemalige Angreifer ist derzeit noch als Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft unter Julian Nagelsmann tätig. Im vergangenen Monat hatte er jedoch angekündigt, den DFB nach dem Finalturnier der Nations League (4. bis 8. Juni) „auf eigenen Wunsch“ zu verlassen und die Rolle als hauptverantwortlicher Coach anzustreben.

„Die Gespräche haben mich überzeugt, dass die Aufgabe beim FC Augsburg genau der richtige Schritt ist“, sagte Wagner nun: „Der FCA hat eine klare Philosophie, die sehr gut zu meiner Spielidee passt. Ich bin ein junger Trainer, der sich gemeinsam mit dem Verein entwickeln möchte. Die Rahmenbedingungen dafür sind in Augsburg hervorragend. Der FCA ist genau wie ich sehr ehrgeizig und verfügt über gute Strukturen sowie ein tolles Umfeld. Die Mannschaft hat großes Potenzial und ich freue mich sehr auf die gemeinsame Arbeit.“

Ströll: “ Sandro ist hochambitioniert“

Wagners Cheftrainer-Erfahrung beschränkt sich bislang auf einen Aufstieg in die 3. Liga mit der SpVgg Unterhaching (2021-23), gleichwohl gilt er als großes Talent. „Sandro ist hochambitioniert und bekennt sich klar zur Ausrichtung unseres FCA“, sagte Augsburgs Geschäftsführer Michael Ströll: „Bei seinen bisherigen Stationen hat er bereits unter Beweis gestellt, dass er Mannschaften besser machen und Spieler entwickeln kann. Sandro ist sehr akribisch und kann eine Mannschaft auch mit seiner Emotion packen.“

Der FCA hatte sich nach einer Saisonanalyse von Ex-Trainer Thorup getrennt. Auch die Zusammenarbeit mit Sportdirektor Marinko Jurendic wurde beendet. Der FCA hatte die vergangene Saison auf dem zwölften Platz abgeschlossen und abermals vorzeitig den Klassenerhalt gesichert. Thorup musste dennoch gehen, sein Vertrag lief noch bis 2026. Der Däne hatte die Mannschaft im Oktober 2023 als Nachfolger des entlassenen Enrico Maaßen übernommen.

