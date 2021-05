CR7 & Messi geschlagen: Die Forbes-Liste der bestbezahlten Sportler

via

via Sky Sport Austria

2020 war in vielerlei Hinsicht ein ungewöhnliches Jahr. Was die Gehälter der Sportler und Sportlerinnen angeht, hat sich allerdings nicht allzu viel geändert, es handelt sich nach wie vor um wahnsinnig hohe Summen. Doch wer hat am meisten verdient? Klickt euch durch unsere Übersicht.

Egal ob Rennstrecke, Sandplatz oder Fußballfeld – die Liste der bestverdienenden Sportler des Jahres 2020 ist durchaus vielseitig. Auch 2020 zeigte sich, dass neben den eigentlichen “Büros” der Sportler auch Nebeneinkünfte durch Kooperationen und Geschäftsideen durchaus ins Gewicht fallen.

Besonders in einigen Sportarten wird immer mehr vorrangig auf diese Nebeneinkünfte gesetzt, weil sich so deutlich mehr verdienen lässt. Sky Sport zeigt nicht nur, welche Sportler 2020 am meisten verdient haben, sondern auch das Verhältnis zwischen beiden Bereichen.

Zum Durchklicken: Die bestverdienenden Sportler

Jeder dieser Sportler ist ein Weltstar in seinem Sport, sei es nun Cristiano Ronaldo oder Tom Brady – doch wer es auf Platz eins geschafft hat, dürfte für einige vielleicht doch eine kleine Überraschung sein.

Quelle: Forbes

Bild: Imago