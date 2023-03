Cristiano Ronaldo vor neuem Weltrekord

Cristiano Ronaldo schreibt weiter Geschichte und wird mit einem Einsatz in der kommenden Länderspielpause zum alleinigen Rekordnationalspieler aufsteigen.

Schon am Donnerstag könnte Ronaldo seinen alleinigen Weltrekord feiern, wenn er gegen Liechtenstein zu seinem 197. Länderspieleinsatz kommt. Aktuell teilt er den Bestwert mit Kuwaits Bader Al-Mutawa. Eine weitere Chance bietet sich für CR7 am Sonntag in Luxemburg. Auch die bislang unerreichte Marke von 200 Länderspielen ist für den 38-Jährigen in greifbarer Nähe.

Die Nationalspieler mit den meisten Länderspielen

Platz 1 (geteilt): Cristiano Ronaldo (Portugal) – 196 Einsätze

Platz 1 (geteilt): Bader Al-Mutawa (li., Kuwait) – 196 Einsätze

Platz 3: Soh Chin Ann (Malaysia) – 195 Einsätze

Platz 4: Ahmed Hassan (re., Ägypten) – 184 Einsätze

Platz 5: Ahmed Kano (Oman) – 182 Einsätze

Platz 6 (geteilt): Maynor Figueroa (Honduras) – 181 Einsätze

Platz 6 (geteilt): Andres Guardado (Mexiko) – 181 Einsätze

Platz 8: Sergio Ramos (Spanien) – 180 Einsätze

Platz 9 (geteilt): Hossam Hassan (Ägypten) – 178 Einsätze

Platz 9 (geteilt): Mohammad Al-Deayea (Saudi Arabien) – 178 Einsätze

Platz 11: Claudio Suarez (li., Mexiko) – 177 Einsätze

Platz 12: Gianluigi Buffon (Italien): 176 Einsätze

Platz 13: Lionel Messi (Argentinien) – 172 Einsätze

Platz 14: Amer Shafi (Jordanien) – 171 Einsätze

Platz 15: Ivan Hurtado (Ecuador) – 168 Einsätze

ÖFB-Rekordnationalteamspieler ist Marko Arnautovic. Der Stürmer absolvierte bislang 106 Länderspiele.

Datenquelle: transfermarkt.de



