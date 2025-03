Crosser Hämmerle Fünfter bei Heimweltcup im Montafon

Die WM-Generalprobe der Snowboard Crosser ist für die ÖSV-Athleten nicht ganz nach Wunsch verlaufen. Alessandro Hämmerle wurde beim Heimweltcup am Freitag im Montafon als bester Österreicher Fünfter. Der Lokalmatador schied im Halbfinale hauchdünn aus und gewann im Anschluss das kleine Finale. Die Siege in Vorarlberg gingen jeweils an Frankreich: Loan Bozzolo gewann bei den Männern, Lea Casta stand bei den Frauen ganz oben.

Olympiasieger Hämmerle gewann sein Achtelfinale und erreichte als Zweiter in seinem Viertelfinalheat die Vorschlussrunde der letzten acht. Dort musste sich der Vorarlberger auf den letzten Metern im Fotofinish geschlagen geben und kam als Dritter des Laufs nur in die Trostrunde, die er im Finish souverän gewann. „Es ist eh ein Kas‘ wenn man über den fünften Platz enttäuscht ist, aber es ist so. Alles andere wäre gelogen. Es war das Momentum am Schluss im Halbfinale nicht auf meiner Seite. Aber grundsätzlich muss ich zufrieden sein, ich habe sicherlich Selbstvertrauen getankt für nächste Woche“, sagte der 31-Jährige mit Blick auf die WM in der Schweiz.

David Pickl wurde als zweitbester Österreicher Elfter, Lukas Pachner 14. Für Weltmeister Jakob Dusek kam schon im Achtelfinale nach einem Fahrfehler das Aus. Am Samstag steht im Montafon noch ein Teambewerb auf dem Programm, Hämmerle lässt diesen aus. Der Frauenbewerb am Freitag verlief ohne österreichische Beteiligung.

(APA) Foto: Imago