Cup-Finale doch nicht in Klagenfurt? Das sagt Sky Experte Stöger

Am 30. April kommt es in Klagenfurt zum Hit im ÖFB-Cup-Finale zwischen dem SK Rapid und Sturm Graz. Zuletzt kamen Diskussionen auf, wonach das Endspiel ins Ernst-Happel Stadion verlegt werden soll. Sky Experte Peter Stöger hält von einer möglichen Verlegung nichts.

„Wenn man einen Pokal entwickeln will, dann muss man sich entscheiden, wo grundsätzlich gespielt wird. Das ist auch in den großen Ligen so. Permanent hin und her zu hüpfen halte ich für keinen guten Weg. Ich finde das Klagenfurter Stadion ist top, es wird voll sein und eine Mörderstimmung sein. Man sollte den Standort beibelassen“, meint Sky Experte Peter Stöger.