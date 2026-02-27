Cupsieger WAC gegen Meister Sturm unter Siegzwang

Sturm Graz ist unter Fabio Ingolitsch weiter um Konstanz bemüht. Sieg und Niederlage wechselten sich beim Meister zuletzt immer ab. Getreu dem Gesetz der Serie müssen die Grazer Fans vor dem „Packderby“ beim WAC wieder bangen. Die Wolfsberger sind gegen Sturm schon fünf Duelle unbesiegt, feierten dabei drei Siege. Auch nun helfen den „Wölfen“ nur drei Zähler, um im Rennen um die Meistergruppe noch irgendwie mitzumischen. Sturm steht schon fix in den Top sechs des Grunddurchgangs.

Ingolitsch erwartete im Lavanttal gegen den Tabellenneunten „einen echten Fight“ mit vielen Duellen. „Unser Ziel für die verbleibenden beiden Partien des Grunddurchganges ist klar – so viele Punkte wie möglich einfahren, um uns eine bestmögliche Ausgangsposition für die zehn Partien nach der Punkteteilung zu erarbeiten“, sagte der Sturm-Trainer. Otar Kiteishvili und Jusuf Gazibegovic sind aufgrund muskulärer Probleme fraglich.

Beim WAC droht Alessandro Schöpf wegen Muskelproblemen auszufallen. Trainer Ismail Atalan erhielt zuletzt Rückendeckung von Dietmar Riegler, der Clubchef nahm die Profis in die Pflicht. Atalan hofft auf mehr Effizienz vor dem gegnerischen Gehäuse. „Wir sind vor dem Tor nicht konkret und klar genug.“ Im Training setzte Atalan einen Schwerpunkt auf das Offensivspiel. Gewinnt der WAC gegen Sturm, müssten gegen den LASK in der kommenden Woche wohl erneut drei Zähler her. „Ich halte Siege absolut für möglich“, erklärte Atalan.

