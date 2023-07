Ex-Rapidler Fountas beurlaubt

Der amerikanische Fußball-Club D.C. United hat sich von seinem Athletiktrainer wegen einer diskriminierenden Geste getrennt. Wie der Club von Trainer Wayne Rooney am Freitag (Ortszeit) in einem Statement bekannt gab, geht es um „eine diskriminierende Handbewegung“ der Person, die auf einem am Tag zuvor auf Social-Media-Plattformen veröffentlichten Foto auftauchte.

„In unserem Sport und in unserer Welt gibt es keinen Platz für Rassismus, Homophobie, Frauenfeindlichkeit oder Diskriminierung jeglicher Art, und D.C. United toleriert keinerlei Handlungen dieser Art“, hieß es in dem Statement.

Fountas beurlaubt

Das Team und die Major League Soccer teilten am späten Freitag außerdem mit, dass zwei Spieler – der griechische Ex-Rapid-Spieler Taxi Fountas und Nigel Robertha, beurlaubt wurden, während mögliche Verstöße gegen die Richtlinien der Liga untersucht werden.

Es gab zunächst keine Hinweise darauf, ob die Untersuchung etwas mit den Umständen der Entlassung des Athletiktrainers zu tun hat.

(APA) / Bild: Imago