In der 241. Folge unseres Podcasts „DAB I Der Audiobeweis“ sprechen Moderator Otto Rosenauer, Kommentator Martin Konrad und Sky-Experte Alfred Tatar mit Hartberg-Trainer Manfred Schmid!

Die Runde spricht u.a. über die Ziele der Hartberger in dieser Saison. Wie sehr unterscheidet sich Manfred Schmids Art von Fußball von jener von Markus Schopp? Wie sieht es mit dem Thema „Stadion“ in Hartberg aus? Und holt sich das österreichische Nationalteam in der UEFA Nations League am Ende tatsächlich noch den Gruppensieg?

Jetzt reinhören DAB | Der Audiobeweis #241 mit Manfred Schmid