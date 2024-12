In der 244. Folge unseres Podcasts „DAB I Der Audiobeweis“ sprechen Moderator Otto Rosenauer, LASK-Vereinsredakteur Roland Streinz & Sky-Experte Alfred Tatar mit Valon Berisha!

Wir sprechen mit dem Offensivspieler u.a. über die bisherige Saison der Linzer, sein positives Mindset, die Einstellung zum Fußball und den Kampf um die Meistergruppe. Zudem gibt der 31-jährige Mittelfeldspieler Einblicke in den Start seiner Profikarriere in Norwegen und das kosovarische Nationalteam. Von welchem Trainer hat er am meisten mitgenommen? Und wie geht es eigentlich Bruder Veton bei Molde FK?

Jetzt reinhören DAB | Der Audiobeweis #244 mit Valon Berisha

