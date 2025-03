DAB | Der Audiobeweis #250 mit Thomas Goiginger

In der 250. Folge unseres Podcasts „DAB I Der Audiobeweis“ sprechen Moderator Otto Rosenauer, Vereinsredakteur Michael Ganhör und Sky-Experte Alfred Tatar mit FC Blau-Weiß Linz-Profi Thomas Goiginger!

Wir sprechen mit dem 31-Jährigen über den Kampf um ein Ticket in der Meistergruppe. Wer schafft es am kommenden Sonntag unter die Top-6? Warum spielt Blau-Weiß Linz insgesamt eine so starke Saison? Wer war bislang der wichtigste Trainer in der Karriere von Thomas Goiginger? Und reizt ihn noch einmal der Sprung ins Ausland?

