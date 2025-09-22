DAB | Der Audiobeweis #264 mit Markus Katzer

In der 264. Folge unseres Podcasts „DAB I Der Audiobeweis“ sprechen Moderator Otto Rosenauer, Kommentator Martin Konrad und Sky-Experte Peter Pacult mit Markus Katzer!

Wir sprechen mit dem Geschäftsführer Sport des SK Rapid u.a. über den Saisonstart, die Erwartungshaltung sowie die Chancen in der UEFA Conference League & die Kaderzusammenstellung bei den Grün-Weißen.

Zusätzlich zum üblichen Audiofile ist der „DAB I Der Audiobeweis“ nun auch auf www.skysportaustria.at als Video-Podcast abrufbar.

