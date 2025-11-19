In der 268. Folge unseres Podcasts „DAB I Der Audiobeweis“ sprechen Moderator Otto Rosenauer, Kommentator Martin Konrad und Sky-Experte Andreas Herzog mit Franco Foda!

Themen sind u.a. die erfolgreiche WM-Qualifikation des ÖFB-Teams & den Stellenwert für „Fußball-Österreich“, die anstehenden Playoffs für die kosovarische Nationalmannschaft und der Erfolgslauf der ÖFB-Youngsters bei der U17-WM!

Zusätzlich zum üblichen Audiofile ist der „DAB I Der Audiobeweis“ nun auch auf www.skysportaustria.at als Video-Podcast abrufbar.

DAB | Der Audiobeweis #268 mit Franco Foda

