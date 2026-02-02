In der 271. Folge unseres Podcasts „DAB I Der Audiobeweis“ sprechen Moderator Otto Rosenauer, Sky-Experte Peter Pacult und Ried-Trainer Maximilian Senft über die bisherige Saison des Aufsteigers!

Themen sind u.a. der 3:0-Erfolg im ÖFB-Cup-Viertelfinale gegen den SK Rapid. Was ist für die SV Ried in dieser Saison noch möglich? Wo sieht sich Maximilian Senft in absehbarer Zukunft? Und was zeichnet einen modernen Trainer aus?

Zusätzlich zum üblichen Audiofile ist der „DAB I Der Audiobeweis“ nun auch auf www.skysportaustria.at als Video-Podcast abrufbar.

DAB | Der Audiobeweis #271 mit Maximilian Senft

