DAB | Der Audiobeweis #275 mit Gerald Scheiblehner
In der 275. Folge unseres Podcasts „DAB I Der Audiobeweis“ sprechen Moderator Johannes Brandl, Vereinsredakteur Michael Ganhör und Sky-Experte Peter Pacult mit Gerald Scheiblehner.
Themen sind u.a. der Abstiegskampf mit dem Duell FC Blau-Weiß Linz vs. Wolfsberger AC, die Zeit beim Grasshopper Club Zürich, BWL-Stürmer Ronivaldo und Trainingsmethoden mit Hula Hoop Reifen.
Zusätzlich zum üblichen Audiofile ist der „DAB I Der Audiobeweis“ nun auch auf www.skysportaustria.at als Video-Podcast abrufbar.
DAB | Der Audiobeweis #275 mit Gerald Scheiblehner
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