In der 276. Folge unseres Podcasts „DAB I Der Audiobeweis“ sprechen Moderator Otto Rosenauer & Sky-Experte Peter Pacult mit Christopher Dibon!

Thema ist u.a. der Endspurt in der ADMIRAL Bundesliga. Wer wird österreichischer Meister? Auch über die jüngsten Entwicklungen beim SK Rapid sowie die Nachwuchsarbeit wird mit dem Talente-Manager der Grün-Weißen gesprochen. Zum Schluss sind die Chancen des ÖFB-Teams bei der WM 2026 im Fokus.

Zusätzlich zum üblichen Audiofile ist der „DAB I Der Audiobeweis“ nun auch auf www.skysportaustria.at als Video-Podcast abrufbar.

DAB | Der Audiobeweis #276 mit Christopher Dibon

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