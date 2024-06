In der dritten Ausgabe von DAB | Der Audiobeweis Spezial: EURO 2024 sprechen Moderator Otto Rosenauer, Kommentator Phillip Lautischer & Sky-Experte Peter Stöger u.a. über das anstehende erste Gruppenspiel des ÖFB-Teams gegen Frankreich. Klaus Schmidt, Co-Trainer unter Adi Hütter bei der AS Monaco, gibt zudem via Schalte einen Einblick in seine erste Saison in der Ligue 1 & die Top-Stars der „Equipe Tricolore“.

