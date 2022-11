„DAB | Der Audiobeweis Spezial“ Folge #169 mit Herzog & Stöger

via

via Sky Sport Austria

In der neusten Ausgabe unseres Podcasts „DAB | Der Audiobeweis Spezial“ sprechen Moderator Otto Rosenauer, Kommentator Martin Konrad und die beiden Sky Experten Andreas Herzog & Peter Stöger über die ersten Tage der WM 2022 in Katar.

Themen sind u.a. die bisherigen Gruppenspiele, die Favoriten auf den Weltmeistertitel, der stille Protest des iranischen Nationalteams und das Verbot der „One-Love“-Kapitänsbinde.

In den kommenden Wochen wird sich unsere Podcast-Runde der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar widmen. Ausgewählte Gäste werden während der „WM in der Wüste“ über die kontroverse Endrunde diskutieren.

