„DAB | Der Audiobeweis Spezial“ Folge #171 mit Stöger & Janko

In der neusten Ausgabe unseres Podcasts „DAB | Der Audiobeweis Spezial“ sprechen Moderator Otto Rosenauer, Kommentator Martin Konrad und die beiden Sky Experten Peter Stöger & Marc Janko über die bisherigen Gruppenspiele der WM 2022 in Katar.

Themen sind u.a. die spielerischen Höhepunkte der WM, die Auftritte der Favoriten, VAR-Entscheidungen und die Wichtigkeit des klassischen Mittelstürmers.

In den kommenden Wochen wird sich unsere Podcast-Runde der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar widmen. Ausgewählte Gäste werden während der „WM in der Wüste“ über die kontroverse Endrunde diskutieren.

