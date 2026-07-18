In der elften Ausgabe von DAB | Der Audiobeweis Spezial: „WM-Edition“ ist Österreichs WM-Tormann Alexander Schlager bei Moderatorin Kimberly Budinsky zu Gast. Kommentator David Eder und Transfer-Insider Eric Niederseer komplettieren die Runde.

Zentrales Thema ist das bevorstehende WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien. Außerdem spricht Schlager über seine Erfahrungen bei der Weltmeisterschaft, das Duell mit Lionel Messi und seinen Transfer zu Werder Bremen.

DAB I Der Audiobeweis Spezial „WM-Edition“: Alexander Schlager

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Jetzt abonnieren & anhören