In der zwölften und letzten Ausgabe von DAB | Der Audiobeweis Spezial: „WM-Edition“ ist Sky-Experte Didi Hamann bei Moderator Otto Rosenauer zu Gast. Kommentator Martin Konrad und Experte Martin Stranzl komplettieren die Runde.

Großes Thema ist das WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien (1:0 n.V.). Waren die Auftritte der „Albiceleste“ zu hart? Was sind die Gründe für die Spanien-Dominanz bei der WM? Diese und mehrere Fragen, auch rund ums ÖFB-Team, werden in einer abwechslungsreichen Episode beantwortet.

DAB I Der Audiobeweis Spezial „WM-Edition“: Didi Hamann

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