In der sechsten Ausgabe von DAB | Der Audiobeweis Spezial: „WM-Edition“ sind Ernst Baumeister & Peter Pacult zu Gast!

Großes Thema, das letzte Gruppenspiel gegen Algerien. Schafft das ÖFB-Team den erhofften Einzug in die WM-K.O.-Phase? Wie könnte die Aufstellung aussehen? Wie hat Ernst Baumeister die „Schande von Gijon“ miterlebt? Und wie performen die Top-Stürmer bisher bei dieser WM?

DAB I Der Audiobeweis Spezial „WM-Edition“: Ernst Baumeister & Peter Pacult

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