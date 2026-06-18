Gewinnspiel: Welchen Platz belegt das ÖFB-Team in WM-Gruppe J?

Gewinnspiel: Jetzt mitmachen und mit Sky Sport Austria einen Samsung Smart-TV + 12 Monate Sky Stream gewinnen.

Rund um die ÖFB-Spiele bei der WM 2026 starten exklusive Gewinnspiele auf dieser Seite. Für jedes Gruppenspiel und jede K.o.-Runde, in der Österreich dabei ist, gibt es ein neues Gewinnspiel mit tollen Preisen. Die Gewinnspiele werden jeweils vor dem entsprechenden Spiel freigeschaltet.

Am Montag, den 22. Juni trifft das ÖFB-Team im zweiten Gruppenspiel der WM 2026 auf den amtierenden Weltmeister Argentinien. Nach dem Auftaktsieg gegen Jordanien möchte das ÖFB-Team nachlegen und mit einem möglichen Punktgewinn sogar um den Gruppensieg mitspielen.

Mit unserem Sky-Gewinnspiel kannst du du die entscheidende Phase der WM mit deinem neuen Smart-TV und dem Sky Stream Gutschein live verfolgen! Wir wollen von euch wissen, welchen Platz das ÖFB-Team am Ende in WM-Gruppe J belegt – und mit etwas Glück könnt ihr gewinnen.

Matchday-Facts:

Spiel: Österreich gegen Argentinien

Österreich gegen Argentinien Bewerb: Fußball-Weltmeisterschaft 2026

Fußball-Weltmeisterschaft 2026 Spieltermin: Montag, 22. Juni 2026 – Anstoßzeit: 19:00 Uhr

Montag, 22. Juni 2026 – Anstoßzeit: 19:00 Uhr Spielort: Arlington, AT&T Stadium

Welchen Platz belegt das ÖFB-Team in WM-Gruppe J?

Folgender Preis kann beim Gewinnspiel zum WM-Spiel zwischen Österreich und Argentinien gewonnen werden:

Ein Samsung Smart-TV (TQ55Q7FAAU) + 12 Monate Sky Stream Voucher

Das Gewinnspiel endet am Montag, 22. Juni um 19:00 Uhr. Die Gewinner werden von uns per E-Mail benachrichtigt. Die Teilnahme- und Nutzungsbedingungen findet ihr hier.

Neuer Community-Bereich mit Login-Funktion

Mit Version 2.0 erhält die Sky Sport Austria App einen neuen Community-Bereich. Nach kostenfreiem Login finden Nutzer dort alle interaktiven Angebote gebündelt an einem Ort.

Dazu zählen unter anderem Gewinnspiele, die Sky Tippliga und der Fußballmanager Ankick. Der neue Bereich soll die aktive Beteiligung der Community weiter stärken und die interaktiven Angebote übersichtlicher zugänglich machen.

Besonders praktisch ist die neue Login-Funktion bei Gewinnspielen: Nutzer müssen ihre Daten künftig nur einmal hinterlegen und können danach einfacher an Gewinnspielen teilnehmen, ohne dieselben Informationen jedes Mal erneut eingeben zu müssen.

Die Sky Tippliga – jetzt mitmachen & gewinnen

Neben den ÖFB-Gewinnspielen auf dieser Seite warten auch in der Sky Tippliga zur Fußball-WM 2026 attraktive Preise. Beide Aktionen laufen parallel und bieten zusätzliche Gewinnchancen.

Die Sky-Tippliga zur WM 2026 Nimm bei der erfolgreichen Anmeldung für die Tippliga am Gewinnspiel teil

Tippe alle 104 Spiele der Fußball-WM 2026 in der Sky Tippliga – jeder abgegebene Tipp nimmt an einem weiteren Gewinnspiel Teil

Die drei topplatzierten Spieler gewinnen ebenfalls tolle Preise

Alle Infos findest du hier: ++ Sky WM-Tippliga Gewinnspiele ++ Die Sky-Gewinnspiele zur WM 2026

So funktioniert die Teilnahme: Vor jedem ÖFB-Spiel startet auf dieser Seite ein neues Gewinnspiel. Jedes Gewinnspiel läuft bis zum Ende des jeweiligen Spieltages, die genaue Laufzeit ist in jedem Gewinnspiel gesondert zu finden. Jede Teilnahme am jeweiligen Gewinnspiel kommt in die Verlosung, vorausgesetzt die Teilnahmebedingungen für das jeweilige Gewinnspiel werden erfüllt. Die Verlosung erfolgt per Zufallsprinzip. Zu den Teilnahmebedingungen kommt ihr hier!

Beitragsbild: GEPA