Gewinnspiel: Die Sky-WM-Tippliga startet und alle Spielerinnen und Spieler können tolle Preise gewinnen!

Hier findet ihr alle Infos zur Teilnahme und zu allen Preisen.

Die Fußball-WM 2026 startet in wenigen Wochen und die Sky Tippliga in ihre erste WM-Saison! Tippe alle Spiele der kommenden Fußball-Weltmeisterschaft und vergleiche dich in einer Rangliste mit Sky Faces, der Sky Community sowie mit deinen Freundinnen und Freunden. Hier findest du alle Informationen zur Sky-WM-Tippliga!

Für alle Spielerinnen und Spieler der Sky-WM-Tippliga gibt es gleich mehrere Möglichkeiten, tolle Preise zu gewinnen.

Anmelden

Schon die Anmeldung zur Sky-WM-Tippliga reicht aus, um am ersten Gewinnspiel teilzunehmen. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die bis zum Auftaktspiel der Fußball-WM 2026 am 11. Juni um 21:00 Uhr für die Sky-WM-Tippliga registriert sind und ihre Daten auch im Sky-Community-Profil hinterlegt haben, nehmen automatisch an der ersten Verlosung teil.

Aus allen teilnahmeberechtigten Personen werden die Gewinnerinnen und Gewinner zufällig gezogen.

Tippen

Je mehr Tipps, desto besser! Nicht nur für die Anmeldung, sondern auch für eure Tipps in der Sky-WM-Tippliga könnt ihr gewinnen. Jeder abgegebene Tipp gilt als Ticket für das große Abschlussgewinnspiel. Dabei zählt jeder Tipp: Wer alle 104 WM-Spiele in der Sky-WM-Tippliga tippt, erhält 104 Tickets für das Abschlussgewinnspiel. Wer beispielsweise nur eine Partie tippt, erhält ein Ticket für das Abschlussgewinnspiel. Aus allen Tickets wird nach dem Ende der Fußball-WM 2026 eine Gewinnerin oder ein Gewinner gezogen.

Vollständigkeit ist dabei nicht erforderlich: Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müssen nicht alle Tipps abgegeben werden. Voraussetzung ist jedoch, dass die Daten im Sky-Community-Profil hinterlegt sind.

Gewinnen

Auch die besten Spielerinnen und Spieler werden belohnt: Für die Top drei der Sky-WM-Tippliga gibt es nach dem Endspiel der Fußball-WM 2026 am 19. Juli um 21:00 Uhr drei tolle Preise zu gewinnen. Dranbleiben zahlt sich also aus.

Und ja: Theoretisch ist es möglich, an allen drei Gewinnspielen der Sky-WM-Tippliga teilzunehmen und diese auch zu gewinnen. Ein vorheriger Gewinn schließt eine weitere Gewinnchance nicht aus.

Preise

Mit eurer Teilnahme an den Gewinnspielen der Sky-WM-Tippliga könnt ihr folgende Preise gewinnen:

Teilnahme

Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit vollständigem Sky-Community-Profil werden folgende Preise verlost:

1x 12 Monate Sky Stream Voucher, perfekt, um alle 104 Spiele der Fußball-WM und ab Ende Juli das umfassende Sportprogramm von Sky Sport Austria zu erleben (beinhaltet die Pakete Entertainment, Cinema, Sport, Deutsche Bundesliga, Kids und UHD im Wert von 540 Euro)

Eines von fünf ÖFB-Heimtrikots

Tipps

Aus allen abgegebenen Tipps von Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit vollständigem Sky-Community-Profil wird folgender Preis verlost:

1x Sony PlayStation 5 Pro

Top drei

Unter den Top drei der Sky-WM-Tippliga nach Ende der Fußball-WM 2026 mit vollständigem Sky-Community-Profil werden folgende Preise vergeben:

Platz: 2x VIP-Ticket für ein Spiel eines Vereins deiner Wahl (ADMIRAL Bundesliga/Saison 2026/27) Platz: 4x Public-Ticket für ein Spiel eines Vereins deiner Wahl (ADMIRAL Bundesliga/Saison 2026/27) Platz: Signiertes Trikot und signierter Derbystar-Ball eines Vereins deiner Wahl (ADMIRAL Bundesliga/Saison 2026/27)

Die Sky-WM-Tippliga ist nicht der einzige Weg, wie Spielerinnen und Spieler während der WM tolle Preise gewinnen können. Parallel dazu laufen bei Sky Sport Austria viele weitere WM-Gewinnspiele. Alle Informationen dazu findet ihr unter dem folgenden Link:

Die Gewinner werden zufällig gezogen und von Sky per E-Mail benachrichtigt. Die genauen Teilnahme- und Nutzungsbedingungen findet ihr hier.

Bild: Imago (KI-bearbeitet)