Großes Gewinnspiel zur Sky-WM-Tippliga: Jetzt mitspielen & gewinnen!
Gewinnspiel: Die Sky-WM-Tippliga startet und alle Spielerinnen und Spieler können tolle Preise gewinnen!
Hier findet ihr alle Infos zur Teilnahme und zu allen Preisen.
Die Fußball-WM 2026 startet in wenigen Wochen und die Sky Tippliga in ihre erste WM-Saison! Tippe alle Spiele der kommenden Fußball-Weltmeisterschaft und vergleiche dich in einer Rangliste mit Sky Faces, der Sky Community sowie mit deinen Freundinnen und Freunden. Hier findest du alle Informationen zur Sky-WM-Tippliga!
Für alle Spielerinnen und Spieler der Sky-WM-Tippliga gibt es gleich mehrere Möglichkeiten, tolle Preise zu gewinnen.
Anmelden
Schon die Anmeldung zur Sky-WM-Tippliga reicht aus, um am ersten Gewinnspiel teilzunehmen. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die bis zum Auftaktspiel der Fußball-WM 2026 am 11. Juni um 21:00 Uhr für die Sky-WM-Tippliga registriert sind und ihre Daten auch im Sky-Community-Profil hinterlegt haben, nehmen automatisch an der ersten Verlosung teil.
Aus allen teilnahmeberechtigten Personen werden die Gewinnerinnen und Gewinner zufällig gezogen.
++ Hier geht’s zur Sky Tippliga ++
Tippen
Je mehr Tipps, desto besser! Nicht nur für die Anmeldung, sondern auch für eure Tipps in der Sky-WM-Tippliga könnt ihr gewinnen. Jeder abgegebene Tipp gilt als Ticket für das große Abschlussgewinnspiel. Dabei zählt jeder Tipp: Wer alle 104 WM-Spiele in der Sky-WM-Tippliga tippt, erhält 104 Tickets für das Abschlussgewinnspiel. Wer beispielsweise nur eine Partie tippt, erhält ein Ticket für das Abschlussgewinnspiel. Aus allen Tickets wird nach dem Ende der Fußball-WM 2026 eine Gewinnerin oder ein Gewinner gezogen.
Vollständigkeit ist dabei nicht erforderlich: Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müssen nicht alle Tipps abgegeben werden. Voraussetzung ist jedoch, dass die Daten im Sky-Community-Profil hinterlegt sind.
Gewinnen
Auch die besten Spielerinnen und Spieler werden belohnt: Für die Top drei der Sky-WM-Tippliga gibt es nach dem Endspiel der Fußball-WM 2026 am 19. Juli um 21:00 Uhr drei tolle Preise zu gewinnen. Dranbleiben zahlt sich also aus.
Und ja: Theoretisch ist es möglich, an allen drei Gewinnspielen der Sky-WM-Tippliga teilzunehmen und diese auch zu gewinnen. Ein vorheriger Gewinn schließt eine weitere Gewinnchance nicht aus.
Preise
Mit eurer Teilnahme an den Gewinnspielen der Sky-WM-Tippliga könnt ihr folgende Preise gewinnen:
Teilnahme
Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit vollständigem Sky-Community-Profil werden folgende Preise verlost:
- 1x 12 Monate Sky Stream Voucher, perfekt, um alle 104 Spiele der Fußball-WM und ab Ende Juli das umfassende Sportprogramm von Sky Sport Austria zu erleben (beinhaltet die Pakete Entertainment, Cinema, Sport, Deutsche Bundesliga, Kids und UHD im Wert von 540 Euro)
- Eines von fünf ÖFB-Heimtrikots
Tipps
Aus allen abgegebenen Tipps von Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit vollständigem Sky-Community-Profil wird folgender Preis verlost:
- 1x Sony PlayStation 5 Pro
Top drei
Unter den Top drei der Sky-WM-Tippliga nach Ende der Fußball-WM 2026 mit vollständigem Sky-Community-Profil werden folgende Preise vergeben:
- Platz: 2x VIP-Ticket für ein Spiel eines Vereins deiner Wahl (ADMIRAL Bundesliga/Saison 2026/27)
- Platz: 4x Public-Ticket für ein Spiel eines Vereins deiner Wahl (ADMIRAL Bundesliga/Saison 2026/27)
- Platz: Signiertes Trikot und signierter Derbystar-Ball eines Vereins deiner Wahl (ADMIRAL Bundesliga/Saison 2026/27)
Die Sky-WM-Tippliga ist nicht der einzige Weg, wie Spielerinnen und Spieler während der WM tolle Preise gewinnen können. Parallel dazu laufen bei Sky Sport Austria viele weitere WM-Gewinnspiele. Alle Informationen dazu findet ihr unter dem folgenden Link:
++ Hier geht’s zu allen WM-Gewinnspielen ++
Die Gewinner werden zufällig gezogen und von Sky per E-Mail benachrichtigt. Die genauen Teilnahme- und Nutzungsbedingungen findet ihr hier.
Bild: Imago (KI-bearbeitet)