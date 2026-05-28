Sky Sport Austria App 2.0: Das sind die neuen Features

Sky Österreich bringt die Sky Sport Austria App auf ein neues Level: Mit Version 2.0 erhält die App für iOS und Android ein umfassendes Update, das ab heute, den 28. Mai 2026 verfügbar ist. Im Mittelpunkt stehen mehr Personalisierung, eine stärkere Integration in die mobilen Betriebssysteme und ein noch direkterer Zugang zum Live-Sport.

Die neue App-Version soll Sportfans künftig noch näher an ihre Lieblingsteams, bevorzugten Ligen und wichtigsten Matches bringen. Dafür setzt Sky Österreich auf neue native Funktionen für iOS und Android, einen überarbeiteten Livescore-Bereich, individuell einstellbare Push-Nachrichten sowie einen neuen Community-Bereich mit Login-Funktion.

Personalisierte Push-Nachrichten für Teams, Ligen und Matches

Ein zentrales neues Feature der Sky Sport Austria App 2.0 ist die deutlich erweiterte Personalisierung. Nutzer können künftig ihre Lieblingsteams, Lieblingsligen und sogar einzelne Spiele auswählen. Auf Basis dieser Einstellungen erhalten sie personalisierte Push-Benachrichtigungen in Echtzeit.

Damit lässt sich die App noch genauer auf die eigenen Sportinteressen zuschneiden. Wer nur über bestimmte Teams, Bewerbe oder Matches informiert werden möchte, kann die Benachrichtigungen entsprechend anpassen und bleibt so über die wichtigsten Entwicklungen auf dem Laufenden.

„Match folgen“: Keinen entscheidenden Moment mehr verpassen

Mit der neuen „Match folgen“-Funktion rückt das einzelne Spiel noch stärker in den Mittelpunkt. Nutzer können einem konkreten Match folgen und erhalten dazu relevante Updates direkt auf ihr Smartphone.

Ob Anpfiff, Tore, wichtige Spielereignisse oder aktuelle Entwicklungen: Die Funktion sorgt dafür, dass Sportfans auch unterwegs nichts Entscheidendes verpassen. Besonders bei Parallelspielen, internationalen Bewerben oder wichtigen Finalspielen bietet das neue Feature einen schnellen und direkten Überblick.

Die Sky Sport Austria App 2.0

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Live Activities auf dem Lockscreen und in der Dynamic Island

Ein weiteres Highlight der Sky Sport Austria App 2.0 ist die Integration von Live Activities. Auf iPhones können aktuelle Spielstände und wichtige Live-Informationen direkt auf dem Lockscreen oder in der Dynamic Island angezeigt werden.

Damit müssen Nutzer die App nicht jedes Mal aktiv öffnen, um über ein laufendes Match informiert zu bleiben. Der aktuelle Stand ist auf einen Blick sichtbar, besonders praktisch während Live-Spielen, bei denen sich Ereignisse schnell überschlagen.

Neue Widgets für News und Livescores

Auch der Homescreen wird stärker in das Sporterlebnis eingebunden. Mit frei einstellbaren News- und Livescore-Widgets können Nutzer relevante Inhalte direkt auf ihrem Smartphone platzieren.

Die Widgets lassen sich flexibel einrichten und bieten schnellen Zugriff auf aktuelle Sportmeldungen oder Live-Ergebnisse. Damit wird die App stärker in den Alltag der Nutzer integriert und liefert wichtige Informationen genau dort, wo sie sofort sichtbar sind.

Neuer Community-Bereich mit Login-Funktion

Mit Version 2.0 erhält die Sky Sport Austria App außerdem einen neuen Community-Bereich. Nach kostenfreiem Login finden Nutzer dort alle interaktiven Angebote gebündelt an einem Ort.

Dazu zählen unter anderem Gewinnspiele, die Sky Tippliga und der Fußballmanager Ankick. Der neue Bereich soll die aktive Beteiligung der Community weiter stärken und die interaktiven Angebote übersichtlicher zugänglich machen.

Besonders praktisch ist die neue Login-Funktion bei Gewinnspielen: Nutzer müssen ihre Daten künftig nur einmal hinterlegen und können danach einfacher an Gewinnspielen teilnehmen, ohne dieselben Informationen jedes Mal erneut eingeben zu müssen.

Überarbeiteter Livescore-Bereich mit mehr Inhalten

Auch der Livescore-Bereich wurde umfassend neu gestaltet. Neben einem moderneren Design bietet er künftig einen direkteren Zugang zu relevanten Inhalten rund um ein Spiel.

Nutzer finden dort nicht nur aktuelle Spielstände, sondern auch ergänzende Inhalte wie News und Videos. Damit wird der Livescore-Bereich zu einer zentralen Anlaufstelle für alle Informationen rund um laufende und kommende Matches.

Neue Features bereits zum CL-Finale nutzbar

Die neuen Funktionen stehen Nutzer bereits rechtzeitig zum Finale der UEFA Champions League zur Verfügung. Damit können Sportfans die erweiterten Push-Benachrichtigungen, Live Activities, Widgets und die neuen Community-Features direkt bei einem der größten Fußball-Highlights des Jahres nutzen.

Mit der Sky Sport Austria App 2.0 baut Sky Österreich sein digitales Sportangebot weiter aus. Die neue Version setzt auf mehr Personalisierung, bessere Orientierung und ein intensiveres mobiles Nutzungserlebnis und macht die App damit zu einem noch zentraleren Begleiter für Live-Sport in Österreich.