Tipp dich an die Spitze: Die Sky Tippliga jetzt auch zur WM spielen!

Die Sky Tippliga startet in ihre erste WM-Saison! Tippe alle Spiele der kommenden Fußball-Weltmeisterschaft und vergleiche dich in einer Rangliste mit Sky Faces, der Sky Community sowie mit deinen Freundinnen und Freunden. Hier geht’s zur Sky Tippliga!

1. Was ist die Sky Tippliga?

Die Sky Tippliga ist ein interaktives Fußball-Tippspiel zur kommenden Fußball-Weltmeisterschaft. Ziel ist es, durch möglichst genaue Ergebnistipps Punkte zu sammeln und sich so in der Rangliste gegen andere User:innen und Sky Faces durchzusetzen. Die Tippliga ist online in der Sky Sport Austria App und auf skysportaustria.at kostenlos verfügbar.

Für die Teilnahme an der Tippliga benötigst du einen kostenlosen Community-Account von Sky Sport Austria. Das ist der gleiche Account, der z. B. auch beim Fußballmanager Ankick oder bei Gewinnspielen verwendet wird. Ankick-Fans brauchen also kein neues Profil.

2. Tipps abgeben

SPIELTAGTIPPS ZUR WM

Während der Fußball-Weltmeisterschaft kannst du die Ergebnisse der kommenden Spiele tippen.

Die Tippabgabe ist bis zum Anpfiff des jeweiligen Spiels möglich.

Du kannst deine Tipps beliebig oft ändern, solange das jeweilige Spiel noch nicht begonnen hat.

Nicht getippte Spiele werden mit 0 Punkten gewertet.

JOKER „SPIELMACHER“

Pro Spieltag darfst du einen deiner Tipps mit dem „Spielmacher“-Joker aufwerten.

Bei einem korrekten Tipp, der mit dem „Spielmacher“ aufgewertet ist, erhältst du für dieses Spiel doppelte Punkte.

TURNIERTIPPS

Zusätzlich zu den Spieltagtipps kannst du auch Turniertipps abgeben.

Diese Tipps bringen am Ende der Weltmeisterschaft Zusatzpunkte, zum Beispiel, wenn du richtig einschätzt, welche Teams besonders weit kommen oder wer am Ende den Titel holt.

3. Punktevergabe

User:innen können für jedes Spiel der Weltmeisterschaft wie folgt Punkte sammeln:

5 Basispunkte für jedes Spiel, bei dem die Tendenz richtig getippt wurde: Sieg, Niederlage oder Unentschieden.

5 Extrapunkte für die richtige Tordifferenz, z. B. wenn 1:0 getippt wurde, das Spiel aber 3:2 ausgeht.

Bis zu 15 Punkte für einen möglichst genauen Tor-Tipp.*

Ist die Tendenz falsch, erhält man für dieses Spiel immer 0 Punkte, unabhängig davon, wie nah man an den tatsächlich erzielten Toren lag.

* Je geringer die Abweichung zwischen getippten und tatsächlich erzielten Toren ist, desto mehr Punkte gibt es. Ab einer Abweichung von 8 Toren gibt es keine Extrapunkte mehr.

Maximal können pro Spiel 25 Punkte ohne Joker bzw. 50 Punkte mit Joker erzielt werden.

4. Die Tabelle