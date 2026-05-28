WAC verlängert mit zwei Routiniers

Der Wolfsberger AC hat die Verträge von Markus Pink und Simon Piesinger jeweils um ein weiteres Jahr verlängert.

Angreifer Markus Pink wechselte vor zwei Jahren zum WAC und absolvierte seitdem 52 Pflichtspiele für die Kärntner. In der vergangenen Saison erzielte der 35-Jährige sieben Tore und war damit geteilter WAC-Toptorjäger.

Piesinger vor fünfter Saison in Wolfsberg

Auch Simon Piesinger bleibt im Lavanttal. Der 34-jährige Defensivspieler geht damit in seine fünfte Saison beim Klub. Insgesamt stand Piesinger bisher 130 Mal für die Wolfsberger auf dem Platz.

(Red./WAC)

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