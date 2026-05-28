Sky-Info: SK Rapid sichert sich U17-WM-Helden

Der SK Rapid steht nach Sky-Informationen kurz vor der Verpflichtung von Österreichs U17-Vizeweltmeister Nicolas Jozepovic.

Damit setzen sich die Hütteldorfer im Rennen um das 18-jährige Stürmertalent vom FC Red Bull Salzburg gegen nationale und internationale Konkurrenz durch. Der Shootingstar soll nach Sky-Informationen zeitnah einen langfristigen Vertrag beim SK Rapid unterschreiben.

Der gebürtige Wiener gilt als eines der spannendsten österreichischen Offensivtalente. Speziell aufgrund der starken Leistungen bei der U17-WM in Katar 2025 mit zwei Treffern sowie drei Assists gab es zuletzt großes Interesse aus dem In- und Ausland. Spätestens beim 4:0-Sieg der U17 unter Hermann Stadler gegen England im WM-Achtelfinale, als Nicolas Jozepovic drei Assists beisteuerte, ging der Stern des nunmehrigen U19-Teamspielers beim überraschenden Vizeweltmeistertitel in Katar endgültig auf.

🚨 EXKL. | SK Rapid gewinnt Rennen um U17-Vizeweltmeister Nicolas #Jozepovic (ST/18) vom FC Red Bull Salzburg. Großes Interesse aus In-und Ausland. Perspektive bei #skrapid als entscheidender Faktor. 2 G + 3 A bei #FIFAU17 in Katar. Langfristiger Vertrag. @SkySportAustria pic.twitter.com/bvMII2PIS5 — Eric Niederseer (@Transferic_Sky) May 28, 2026

HIGHLIGHTS | Neuseeland – Österreich | 3. Gruppenspiel U17-WM (Jozepovic-Treffer ab 0:12)

Perspektive beim SK Rapid als entscheidender Faktor

Ausschlaggebend für Jozepovic sollen vor allem die Gespräche mit Geschäftsführer Sport Markus Katzer und Trainer Johannes Hoff Thorup sowie deren aufgezeigte Perspektive in Hütteldorf gewesen sein. So soll der Stürmer die Sommervorbereitung mit den Profis absolvieren. In Hütteldorf sieht man in Jozepovic einen Spieler mit großem Entwicklungspotenzial für den Profibereich. Die offizielle Verkündung dürfte nach Sky-Informationen zeitnah erfolgen.

Jozepovic erzielte für den U18-Meister aus Salzburg in 18 Spielen 12 Tore und führt damit auch die Torjägerliste in Österreich an. Insgesamt steuerte der 1,84 m große Angreifer Jozepovic in 59 Spielen für die U18- sowie U16-Akademie der Roten Bullen 31 Treffer bei.

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