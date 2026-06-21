DAB I Der Audiobeweis Spezial „WM-Edition“: Stefan Maierhofer

In der vierten Ausgabe von DAB | Der Audiobeweis Spezial: „WM-Edition“ ist Stefan Maierhofer zu Gast!

Der 19-fache Nationalteamspieler spricht mit Moderator Otto Rosenauer u.a. über das anstehende Gruppenspiel des ÖFB-Teams gegen den amtierenden Weltmeister Argentinien. Wie würde Stefan Maierhofer aufstellen? Wie wichtig ist die Verlängerung von Ralf Rangnick? Was ist für Marko Arnautovic und Co. bei der WM möglich?

DAB | Der Audiobeweis Spezial „WM-Edition“: Stefan Maierhofer

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