Alexander Zverev hat am Sonntag in einem packenden Finale gegen Flavio Cobolli bei den French Open seinen ersten Grand-Slam-Titel gewonnen.

Der Sport-Informations-Dienst hat Reaktionen der internationalen Presse zusammengestellt.

FRANKREICH

L’Equipe: „89 Jahre Wartezeit auf einen Deutschen: Nach dem Ausscheiden von Jannik Sinner in der zweiten Runde galt Zverev als klarer Favorit und erfüllte die Erwartungen während der gesamten zwei Wochen.“

Le Figaro: „Nach einem nervenaufreibenden Finale besiegt Alexander Zverev seine Dämonen und gewinnt seinen ersten Grand-Slam-Titel. “

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport: „Ein großartiger Cobolli reicht nicht, Roland Garros gehört Zverev! Flavio zwingt ihn in den fünften Satz, dann bricht er ein. Sascha beendet das Match unter Tränen und umarmt anschließend Flavio Cobolli, einen seiner engsten Freunde auf der Tour. Italien kann nach Pietrangeli, Panatta und Sinner keinen neuen Grand-Slam-Sieger feiern.“

Tuttosport: „Das Märchen endet im fünften Satz: Roland Garros geht an den Deutschen. Im entscheidenden Satz dominierte Zverev und gewann so, wie er begonnen hatte.“

SPANIEN

AS: „Endlich Champion! Man sagt, es sei nie zu spät, solange das Ergebnis gut ist. Wenn es in Deutschland oder Russland, dem Land, dem er dank seiner Eltern und seines älteren Bruders sein Tennistraining verdankt, ein ähnliches Sprichwort gibt, dann kann Alexander Zverev es nach einem der wenigen verbliebenen Erfolge seiner glanzvollen Karriere – dem Gewinn eines Grand-Slam-Turniers – sicherlich anwenden.“

Marca: „Zverev dominiert in Paris und sichert sich einen Platz unter den Tennisgrößen. Er hat endlich eine schwere Last von seinen Schultern genommen. Selbst sein Landsmann Boris Becker hatte seine Fähigkeit, auf der großen Bühne zu debütieren, infrage gestellt.“

ENGLAND

The Telegraph: „Alexander Zverev überwindet seine Nervosität und gewinnt endlich einen Grand-Slam-Titel. Sowohl Zverev als auch Cobolli waren zeitweise ihre eigenen größten Feinde, da sich die Zahl der Unforced Errors häufte, aber am Ende konnte der Favorit jubeln, indem er mit einer Mischung aus Freude und Erleichterung unter Tränen rückwärts auf den Sandplatz fiel.“

Weitere Reaktionen auf Zverevs Premieren-Titel

Boris Becker, sechsmaliger Grand-Slam-Sieger: „Ein Lebenstraum geht in Erfüllung. Er hat das mehr als verdient. Nach all den Jahren, der Arbeit, der Verzweiflung, der Enttäuschung. Unglaublich, ich bin sehr stolz auf ihn. Er ist Grand-Slam-Champion, er ist jetzt in einem ganz besonderen Klub. Das fühlt sich sehr gut an.“

Rafael Nadal, 22-maliger Grand-Slam-Sieger: „Herzlichen Glückwunsch zum Gewinn von Roland Garros! So verdient nach all der harten Arbeit und Ausdauer. Du hast lange auf deinen ersten Grand Slam hingearbeitet, und du verdienst es absolut!“

Angelique Kerber, dreimalige Grand-Slam-Siegerin: „Herzlichen Glückwunsch, Sascha! Du hast es geschafft.“

Billie Jean King, 12-malige Grand-Slam-Siegerin: „Herzlichen Glückwunsch an Alexander Zverev zu seinem allerersten Grand-Slam-Einzeltitel. Er ist zudem der erste Mann mit Typ-1-Diabetes, der ein Grand-Slam-Turnier gewonnen hat. Was für ein Sieg für alle, die mit dieser Krankheit leben.“

(SID/Red.)

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