Dämpfer für Schalke – Niederlage in Braunschweig

Absteiger Schalke 04 hat in der 2. Fußball-Bundesliga einen erneuten Dämpfer hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Thomas Reis verlor bei Eintracht Braunschweig mit 0:1 (0:1) und liegt nach nun zwei Niederlagen in den ersten drei Spielen vorerst in der unteren Tabellenhälfte.

Braunschweig revanchierte sich unterdessen dank des Treffers von Fabio Kaufmann (21.) für das Erstrunden-Aus im DFB-Pokal gegen Schalke am vergangenen Freitag. Der Meister von 1967, der nach Gelb-Rot gegen Brian Behrendt (90.+7) das Spiel in Unterzahl beendete, sicherte sich zudem die ersten Punkte der Saison und hat damit genau wie die Knappen drei Zähler auf dem Konto.

Nürnberg zittert sich zu Auswärtssieg in Osnabrück

Der 1. FC Nürnberg hat auch dank Jungstar Can Uzun den ersten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga gefeiert. Der Club gewann bei Neuling VfL Osnabrück mit 3:2 (1:0), musste nach einer deutlichen Führung aber noch kräftig zittern.

Der 17-Jährige leitete in der 35. Minute den Erfolg ein. Zudem trafen Lukas Schleimer (70.) und Benjamin Goller (84.) für den neunmaligen deutschen Meister. Christian Conteh (86./88.) machte die Partie aber noch einmal spannend.

Holstein verpasst Tabellenführung

Holstein Kiel hat den ersten Dämpfer der jungen Saison kassiert und den Sprung an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp unterlag am Sonntag nach zwei Siegen zum Ligastart mit 2:4 (1:2) gegen den 1. FC Magdeburg und musste die Gäste in der Tabelle vorbeiziehen lassen.

Luca Schuler (2.), Ex-Lustenauer Jean Hugonet (21.), Joker Luc Castaignos (68.) und Ahmet Arslan (90+1.) schossen die frech aufspielenden Magdeburger vor 12.900 Zuschauern zum Auswärtserfolg. Der FCM ist nach dem dritten Pflichtspielsieg in Folge mit sieben Zählern nun Zweiter, Kiel, für das Steven Skrzybski (32.) und Philipp Sander (50.) zwischenzeitlich ausgeglichen hatten, ist mit sechs Punkten Fünfter.

