Dänemark und Schweden bei Handball-EM im Halbfinale

Topfavorit Dänemark und Titelverteidiger Schweden haben als erste Teams das Halbfinale der Handball-Europameisterschaft in Deutschland erreicht.

Der dreimalige Weltmeister aus Dänemark kam am Sonntagabend in Hamburg mit dem 29:23 (18:11) zu seinem sechsten Sieg im sechsten Spiel und sicherte sich vorzeitig den ersten Platz in der Hauptrundengruppe II.

Zuvor hatten die Schweden das für sie entscheidende Spiel gegen die bis dahin punktgleichen Portugiesen mit 40:33 (19:15) für sich entschieden. Sie können damit am letzten Spieltag am Dienstag nicht mehr vom zweiten Rang verdrängt werden. In der Vorschlussrunde treffen die Dänen auf den Tabellenzweiten der Hauptrundengruppe I mit Österreich, Schweden spielt gegen den Sieger der Gruppe. Im ersten Spiel am Sonntag hatte Slowenien das weiter punktlose Team der Niederlande mit 37:34 (19:13) besiegt.

(APA/Red.)

Bild: Imago