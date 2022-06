Dänemarks Teamverteidiger Christensen verlässt Chelsea

Der dänische Fußball-Nationalspieler Andreas Christensen verlässt den englischen Erstligisten Chelsea, verlängert seinen Vertrag nicht. Wohin der 26-Jährige wechselt, ist noch offen. Zuletzt soll der FC Barcelona großes Interesse an ihm gezeigt haben, wie auch Transferexperte Fabrizio Romano vermeldet.

Christensen war 2013 zu Chelsea gekommen, von 2015 bis 2017 war er an Borussia Mönchengladbach ausgeliehen. Sein größter Erfolg mit den Londonern war der Gewinn der Champions League 2021.

Für die Nations-League-Partie Dänemarks am (heutigen) Freitag in Kopenhagen gegen Kroatien ist Christensen in den Kader zurückgekehrt. Am vergangenen Wochenende war er erstmals Vater geworden und verpasste dadurch den 2:1-Sieg am Montag in Wien gegen Österreich.

Official. Chelsea have confirmed the departure of Andreas Christensen on a free transfer – already signed the contract with Barcelona. 🚨🇩🇰 #CFC

Christensen will be announced as new Barça player in the coming days/weeks. pic.twitter.com/ezSlRPc2aJ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 10, 2022