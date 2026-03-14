Damen-Slalom in Are: Die Startliste im Überblick

Der Kampf um die kleine Kristallkugel im Slalom der Frauen ist bereits entschieden. Mikaela Shiffrin liegt mit sieben Saisonsiegen und 388 Punkten Vorsprung auf Camille Rast uneinholbar vorne.

Eröffnet wird das Rennen in Are von einer Österreicherin. Katharina Truppe geht mit Startnummer 1 in den ersten Durchgang, der um 9:30 Uhr beginnt. Direkt dahinter folgen Lara Colturi mit der 2, Mikaela Shiffrin mit der 3 und Camille Rast mit der 4. Die Topgruppe wird von Anna Swenn-Larsson, Wendy Holdener und Paula Moltzan komplettiert.

Aus österreichischer Sicht sind sieben Läuferinnen am Start. Neben Truppe trägt Katharina Huber die Nummer 15, Katharina Gallhuber startet mit der 20. Lisa Hoerhager und Natalie Falch haben mit 25 und 27 ebenfalls noch Startnummern in den Top 30. Franziska Gritsch mit der 51 und Leonie Raich mit der 60 komplettieren das ÖSV-Aufgebot.

#1 Katharina Truppe (AUT)

#2 Lara Colturi (ALB)

#3 Mikaela Shiffrin (USA)

#4 Camille Rast (SUI)

#5 Anna Swenn-Larsson (SWE)

#6 Wendy Holdener (SUI)

#7 Paula Moltzan (USA)

#8 Sara Hector (SWE)

#9 Melanie Meillard (SUI)

#10 Emma Aicher (GER)

#11 Cornelia Oehlund (SWE)

#12 Marion Chevrier (FRA)

#13 Lena Duerr (GER)

#14 Zrinka Ljutic (CRO)

#15 Katharina Huber (AUT)

#16 Lara Della Mea (ITA)

#17 Laurence St-Germain (CAN)

#18 Dzenifera Germane (LAT)

#19 Eliane Christen (SUI)

#20 Katharina Gallhuber (AUT)

#21 Marie Lamure (FRA)

#22 Martina Peterlini (ITA)

#23 Caitlin McFarlane (FRA)

#24 Hanna Aronsson Elfman (SWE)

#25 Lisa Hoerhager (AUT)

#26 Ana Bucik Jogan (SLO)

#27 Natalie Falch (AUT)

#28 Mina Fuerst Holtmann (NOR)

#29 Asa Ando (JPN)

#30 Nina O’Brien (USA)

.

#51 Franziska Gritsch (AUT)

#60 Leonie Raich (AUT)

Beitragsbild: GEPA