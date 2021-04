Damir Buric enttäuscht: „Heute haben wir ein Gesicht gezeigt, das mir nicht gefällt“

Andreas Heraf: „ Es war heute ein verdienter Erfolg.“

Marcel Ziegl: „Wir haben es dann bis in die 93te Minute sehr gut verteidigt.“

Thomas Reifeltshammer: „Heute haben wir eben die ein oder andere Torchance vorne kreiirt und die haben wir dann auch gemacht.“

Manuel Ortlechner über den Sieg von Ried: „Sie haben einen Riesenschritt Richtung Klassenerhalt gemacht.“

Flyeralarm Admira verliert gegen den SV Ried mit 0:2. Alle Stimmen zur Partie bei Sky Sport Austria.

Flyeralarm Admira – SV Ried 0:2 (0:0)

Schiedsrichter: Rene Eisner

Damir Buric (Trainer Admira)

…über das Spiel: „Wir müssen lernen, unsere Chancen, die wir bekommen, auch zu nutzen.“

…was bei der Admira fehlt: „Es ist schwer am Ende gegen jede Mannschaft, wenn die 2:0 vorne ist und sich hinten reinstellt und auf Konter läuft. Das ist für jede Mannschaft schwer, da was rauszuspielen. Selbst in diesen Phasen hatte Andrew gute Chancen und David hatte auch eine gute Chance. Heute waren genug Möglichkeiten ein Tor zu machen, wir haben es aber nicht geschafft.“

…ob ihm die Tabelle interessiert: „Ja am Ende der Tabelle waren wir die ganze Zeit. Für mich ist das nichts neues. Neu ist für mich, dass wir heute in der Defensive nicht so stabil waren wie sonst. Das müssen wir genau analysieren, was da falsch gelaufen ist. Normalerweise sind wir stabil in der Defensiv und heute haben wir ein Gesicht gezeigt, was mir nicht gefällt.“

Philip Thonhauser (Präsident Admira)

…über den Abgang von Felix Magath: „Auf jeden Fall ein großer Lerneffekt. Wir haben uns organisatorisch natürlich weiterentwickelt. Es gab viele Inputs, die man von außen aus nicht erkennt, die uns viel geholfen haben. In Summe muss man sagen, dass wir gelernt haben und schauen jetzt in die Zukunft.“

…über die turbulente Stimmung bei der Admira: „Wir hätten uns auf jeden Fall mehr Ruhe und Erfolg gewünscht. Jetzt war es lauter und weniger erfolgreich. Wir lernen daraus und ziehen unsere Schlüsse. Haben richtig und gut gehandelt und schauen jetzt mit Zuversicht in die nächsten Spiele.“

…auf die Frage, ob die Admira die Liga hält: „Mich macht es zuversichtlich, dass wir in den letzten Wochen gezeigt haben, dass die Mannschaft absolut intakt ist. Das der Trainer weiß, was zu tun ist. Das der Trainer die Mannschaft erreicht. Wir haben einen guten und starken Kader. Mit vielen verschiedenen Spielertypen.“

Andreas Heraf (Trainer SV Ried)

…über den Sieg: „Die Jungs haben das Zeug diese Liga zu halten. Das ist unser erklärtes Ziel. Wir haben einen klaren Plan wie wir spielen wollen. Da ziehen alle zu hundert Prozent mit. Es war heute ein verdienter Erfolg. Wir freuen uns und denken jetzt schon ans nächste Spiel.“

…über die Halbzeitpause: „Wir haben geschaut, wo wir Probleme haben. Wir haben uns die Problemzonen von der ersten Halbzeit angeschaut. Auf Grund der zweiten Hälfte war es ein verdienter Sieg.“

…wie muss die Mannschaft jetzt weitermachen: „Ich glaube, so wie bis her. Wir müssen weiter hart arbeiten. Wir müssen demütigt bleiben. Es ist eine verdammt schwierige Qualigruppe, da kann es jedem erwischen. Wir werden versuchen jetzt jedes Spiel zu gewinnen.“

Marcel Ziegl (SV Ried)

…über das Spiel: „Wir haben es dann bis in die 93te Minute sehr gut verteidigt. Haben taktisch es hervorragend umgesetzt. Wir sind tiefer gekommen und haben die langen Bälle erwartet. Waren groß hinten. Haben es sehr gut wegverteidigt. Ein sehr schöner Sieg und verdient.“

…auf die Frage, dass man jetzt zwei Spiele hintereinander gewonnen hat: „Fußball kann man oft nicht erklären. Wir waren davor auch immer sehr knapp dran. Wir haben jetzt ein paar Sachen verändert. Haben uns eingeschworen auf das untere Playoff. Wir haben nur Kleinigkeiten verändert und jetzt hat es gut funktioniert.“

Thomas Reifeltshammer (SV Ried)

…über den Sieg: „Ich denke es war kein unverdienter Sieg. Wir nehmen den Sieg gerne mit. Es war eine unglaubliche Mannschaftsleistung. Und unterm Strich kommt dann das raus.“

…was heute den Unterschied ausgemacht hat: „Wir haben aus dem Spiel raus sehr wenig zugelassen. Wir haben als Mannschaft sehr gut verteidigt. Wir haben davor ja einfach zu viele Gegentore bekommen. Heute haben wir eben die ein oder andere Torchance vorne kreiirt und die haben wir dann auch gemacht.“

…auf die Frage, wie er als Kapitän mit Situation umgeht, dass er im letzten Spiel nicht in der Startelf war: „Ich habe hier einen Vertrag unterschrieben. Ich gebe für den Verein alles. Egal ob auf dem Feld oder nicht.“

Manuel Ortlechner (Sky Experte)

…über das Spiel: „Das sieht man, dass die Rieder als einzige Mannschaft es geschafft haben, dass die auch ein zweites Mal hintereinander gewinnen können. Unfassbar wichtig dieser Sieg.