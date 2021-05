Damir Canadi: „Solche Spiele erlebt man als Trainer nicht oft, ich bin ein bisschen sprachlos“

Gerald Baumgartner: „Wir haben etwas in die Wege geleitet, was jetzt wachsen kann, es ist vielleicht zu spät für die Bundesliga, aber wenn es die Relegation geben sollte, werden wir bereit sein“

Alexander Schmidt: „Der unbedingte Wille hat gefehlt“

Marc Janko: „Ich habe zu keinem Zeitpunkt geglaubt, dass St. Pölten gewinnt“

Alfred Tatar: „Es fallen Tore auf Seiten von St. Pölten, die gibt es in hundert Jahren nicht“

Der spusu SKN St. Pölten und der Cashpoint SCR Altach trennen sich mit 3:3. Die Stimmen zur Partie bei Sky Sport Austria.

spusu SKN St. Pölten – Cashpoint SCR Altach, 3:3 (2:0)

Schiedsrichter: Rene Eisner

Gerald Baumgartner (Trainer spusu SKN St. Pölten):

…nach dem Spiel: „Es war für uns eine wichtige Reaktion zu zeigen und mit einem guten Gefühl ein Spiel zu beenden. Das wird uns Mut und Zuversicht für die kommenden zwei Wochen geben, wir leben noch. Wir hätten auch fünf (Tore) schießen können. Wenn es bei uns nicht um den Sieg gehen würde, wäre es ein fantastisches Match gewesen. Leider haben wir nicht den Sieg einfahren können, aber wir haben etwas in die Wege geleitet, was jetzt wachsen kann. Es ist vielleicht zu spät für die Bundesliga, aber wenn es die Relegation geben sollte, werden wir bereit sein.“

Alexander Schmidt (spusu SKN St. Pölten):

…nach dem Spiel: „Der unbedingte Wille hat gefehlt. Es zieht sich länger durch unsere Saison, dass wir enge Spiele nicht für uns entscheiden können.“

Damir Canadi (Trainer Cashpoint SCR Altach):

…nach dem Spiel: „Es ist heute extrem emotional gewesen, es hätte gefühlt 7:7 ausgehen können. In der zweiten Halbzeit hat meine Mannschaft eine Riesenmentalität gezeigt, ist zurückgekommen. Solche Spiele erlebt man als Trainer nicht oft. Ich bin ein bisschen sprachlos, es war zum Coachen heute auch schwierig. Ich habe das Gefühl gehabt, dass wir nicht aggressiv genug sind, in der zweiten Halbzeit haben wir das korrigiert. Respekt auch an Carando, Respekt an die ganze Mannschaft, speziell wie sie dann noch gewinnen wollte. Ich hoffe, wir lernen daraus, dass wir so von Beginn an spielen müssen.“

Marc Janko (Sky Experte):

…über den SKN: „Sie haben heute punkten können, das ist positiv mitzunehmen, aber bei zwei ausbleibenden Spielen fünf Punkte Rückstand aufzuholen, ist nahezu aussichtslos. Sobald ein Gegentor fällt, reagiert die Angst im Körper, dann schaltet sich der Kopf ein und das ist bei St. Pölten heute passiert, ich habe zu keinem Zeitpunkt geglaubt, dass St. Pölten gewinnt.“

Alfred Tatar (Sky Experte):

…über den SKN: „Ich war fest davon überzeugt, dass St. Pölten gewinnt, also es ist auch die Angst vorm Gewinnen, nicht nur die Angst vorm Verlieren. Es fallen Tore auf Seiten von St. Pölten, die gibt es in hundert Jahren nicht, der Schuss von Maderner, ein Wahnsinn. Es ist wirklich wie, wenn du meinst, der Teufel ist auch dabei beim Spiel. St. Pölten braucht zwei Siege und sie müssen hoffen, dass die anderen nicht einen Sieg holen, nach menschlichem Ermessen geht es sich nicht aus.“