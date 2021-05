Damir Canadi: „Wir haben das Ziel erreicht, Gratulation an die Mannschaft und das ganze Team“

via

via Sky Sport Austria

Der Cashpoint SCR Altach schlägt die SV Guntamatic Ried mit 3:0. Die Stimmen zur Partie bei Sky Sport Austria.

Cashpoint SCR Altach – SV Guntamatic Ried, 3:0 (1:0)

Schiedsrichter: Christopher Jäger

Damir Canadi (Trainer Cashpoint SCR Altach):

…nach dem Spiel: „Wir haben das Ziel erreicht, der Moment nach dem Abpfiff ist das schönste Gefühl. Gratulation an die Mannschaft und das ganze Team. Sie hat heute eine gute Performance abgelegt und das 3:0 war heute sehr verdient. Wir wollten es selbst entscheiden, auch wenn das Ergebnis bei Austria Wien gepasst hätte. Ganz wichtig ist jetzt, dass wir dranbleiben und bis zum letzten Spieltag diese Spannung aufrechterhalten.“

Daniel Maderner (Cashpoint SCR Altach):

…nach dem Spiel: „Brutale Erleichterung, nach so einer holprigen Saison, umso schöner eine Runde vor Schluss den Klassenerhalt gesichert zu haben, sehr schön. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich mich von der zweiten Liga etabliert habe, ich mache jetzt meine Tore und bringe gute Leistungen.“

Martin Kobras (Tormann Cashpoint SCR Altach):

…nach dem Spiel: „Von Anfang an sind wir mit dem Trainerwechsel gut reingestartet. Wir haben die Anzahl der Gegentore runterbekommen und das war die Basis. Gegen Ende ist auch das Toreschießen besser geworden.“

Andreas Heraf (Trainer SV Guntamatic Ried):

…vor dem Spiel: „Wir werden versuchen den Kader in der Transferperiode kleiner zu machen, er ist zu groß. Und Verstärkungen holen, um im Spiel nach vorne gefährlicher zu werden. Es ist sehr viel Stress abgefallen, in der Mannschaft und im ganzen Verein und Umfeld. Natürlich haben wir noch die minimale Chance anzuklopfen, dazu brauchen wir heute drei Punkte. Vielleicht haben wir wirklich die Mörderchance im letzten Spiel vor Zuschauern das Unmögliche wahrzumachen.“

Alfred Tatar (Sky Experte):

…über den SCR Altach und Damir Canadi: „Letzten Endes gehören die Vorarlberger in die Liga. Damir Canadi hat in seinen Auslandsstationen viel dazugelernt, er ruht in sich, früher war er viel angriffiger.“