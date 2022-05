Daniel Friedrich nach schwacher Leistung in Spiel zwei: „Unsere Würfe sind einfach nicht gefallen“

Die Swans Gmunden verlieren das zweite Spiel der Best-of-5 Final-Serie gegen den BC Vienna mit 72:87. Die Stimmen zur Partie der win2day Basketball Superliga bei Sky Sport Austria.

Swans Gmunden – BC GGMT Vienna 72:87 (34:45)

Anton Mirolybov (Head Coach Swans Gmunden):

…über die Partie: „Vienna spielt sehr guten Basketball, nicht nur heute, sondern die ganze Saison schon. Es ist schwer für uns. Wir wollten heute unbedingt gewinnen, aber sie haben die ganze Zeit einen Dreier oder ein Lay-up gemacht und dann ist es schwer, wenn man keinen Stop erzwingen kann.“

…wie er seine Mannschaft auf das nächste Spiel vorbereiten kann: „Darüber muss ich jetzt auch erst mal nachdenken. Jetzt heißt es alles oder nichts. Wir können besser spielen, das glaube ich auf jeden Fall. Der Druck liegt jetzt bei Wien. Wir müssen relaxed sein. Heute wollten wir zu viel und dann kommen solche dummen Fehler. Hoffentlich können wir ein gutes Spiel von Gmunden in dieser Finalserie sehen. Das erste Spiel war schlecht und heute wollten wir es zu sehr.“

…über die Leistung von Daniel Friedrich: „Vienna spielt gute Pick & Roll-Defense. Aber natürlich brauchen wir Daniel als Point Guard und zum Scoren. Es wird für uns schwer, wenn er nur 2 Punkte hat und 8 Turnover. Ich bin aber sehr stolz auf Daniel. Es liegt auch nicht nur an Daniel, sondern die ganze Mannschaft muss mehr machen und helfen. Wir können nicht darauf hoffen, dass Daniel alles machen wird.“

Daniel Friedrich (Swans Gmunden):

…vor dem Spiel über die Auszeichnung zum MVP: „Das bedeutet mir schon viel. Man geht nicht in eine Saison und denkt sich, man holt jetzt den MVP-Award. Deswegen war es doch überraschend. Es freut mich natürlich.“

…über seine Entwicklung: „Der Enis und ich haben einen Running-Gag, dass wir uns immer gegenseitig kopieren. Jetzt kann ich mal zugeben, dass ich ihn kopiert habe. Mit seinem Abgang ist uns viel Erfahrung und natürlich seine Qualitäten abhandengekommen. Deswegen musste ich noch mehr Verantwortung übernehmen. Das haben wir als Mannschaft gut hinbekommen und ich konnte mich als Spieler steigern.“

…über die Partie: „In der ersten Hälfte haben wir viel liegengelassen. Unsere Würfe sind einfach nicht gefallen. Wien hat heute sehr gut getroffen, vor allem im ersten Viertel. Ich weiß nicht, ob wir in der zweiten Hälfte mit zu viel Energie aus der Kabine gekommen sind, aber wir haben da unser komplettes Konzept über den Haufen geschmissen. Ein Turnover nach dem anderen. Dann war es plötzlich minus 20 und ab da, war es vorbei.“

…wie man den Kopf jetzt freibekommt: „Wir haben jetzt einen Tag Pause, das heißt, wir müssen das Spiel abhaken und müssen alles, was wir haben, in die Waagschale legen fürs dritte Spiel. Unser Fokus muss darauf liegen, dass wir ein Spiel gewinnen. Im Endeffekt ist es ja egal, wie hoch man verliert. Wir sind jetzt zweimal hinten und müssen versuchen, alles rauszuholen, was noch geht.“

…über seine einzigen zwei Punkte: „Es war heute einfach zu wenig. Es ist gar nichts aufgegangen heute. Es wurde schon vor dem Spiel angesprochen, dass es schwierig für mich wird. Es kommen einfach nicht viele gute Wurfsituationen für mich und wenn sie mal da sind, dann müssen sie reinfallen. Heute ist das überhaupt nicht passiert. Hoffentlich geht es im nächsten Spiel auf.“

Richard Poiger (Sportlicher Leiter Gmunden Swans):

…über die Rückkehr von Enis Murati nach Gmunden: „Am Anfang war es natürlich komisch, den Enis im Wiener Dress zu sehen. So ist aber das Sportbusiness, es wird viel gewechselt. In Gmunden ist man es jetzt nicht gewohnt, dass es eine hohe Fluktuation gibt. Mittlerweile ist es aber normal.“

…in der Halbzeitpause über Daniel Friedrich: „Bis jetzt hat Wien den Daniel sehr gut aus dem Spiel genommen. Sie machen es clever. Sie wissen, wo die Schwächen von Daniel liegen. Besonders bei körperlich stärkeren und größeren Gegnern tut er sich schwer, das ist jetzt auch kein Geheimnis. Das schaffen sie bis jetzt sehr gut, aber Daniel ist nicht umsonst MVP geworden.“

…über Vertragsverlängerung Anton Mirolybov: „Der Anton macht einfach einen richtig grandiosen Job hier. Wir haben schon zu Weihnachten miteinander geredet, dass wir gerne weitermachen wollen und der Anton hierbleiben will. Man hat eben auch die gesundheitliche Lage abchecken müssen, denn es war und ist nach wie vor ein schwieriges Jahr. Man sieht es ja auch heute, dass er nicht ganz so fit ist. Aber für diese Situation hat es der Anton super gemacht. Deswegen war es keine schwierige Entscheidung von unserer Seite und wahrscheinlich auch von Antons Seite nicht. Mit ihm werden wir noch viel Freude haben.“

Aramis Naglić (Head Coach BC Vienna):

…über die Partie: „Es war heute ein forderndes und hartes Spiel, weil in Gmunden ist es nicht einfach. Wir haben heute alles gegeben. Großes Lob an die Mannschaft, weil sie haben echt alles gegeben heute.“

…über die Statistik: „Wir hatten heute eine echt gute Quote vom Dreier, aber das waren offene Würfe. Wenn wir diese Möglichkeiten bekommen, dann werden wir es auch bestrafen. Wir haben gute Werfer und das sind unsere besten Waffen. Wir waren aber über 40 Minuten konzentriert, auch als Jones früh ausgefallen ist und Gmunden mit viel Energie ins Spiel gestartet ist. Das haben wir überlebt und sind Schritt um Schritt ins Spiel gekommen. In der Offensive haben wir Schach gespielt, da wollten wir uns nicht stressen. Heute haben wir das Spiel kontrolliert und sind über den Sieg glücklich.“

…über die Verletzung von Andre Jones: „Ich kann noch nichts Genaues sagen. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm ist, aber ich bin mir nicht sicher.“

…über das kommende Spiel drei: „Wir werden wieder Schach spielen müssen, so wie heute. Es ist ein Spiel um den Titel in Wien. Es wird sicherlich ein hartes Spiel, dein diese dritten Spiele sind für uns immer hart gewesen diese Saison.“

…über die Stimmung in Gmunden: „Ich würde gerne nicht nochmal hier zurückkommen. Die Stimmung war großartig hier. Gratulation an die Fans, dass sie so eine großartige Basketballatmosphäre gemacht haben. Das Spiel war hart. Man kann mit dem Spiel aber zufrieden sein, das war harter und physischer Basketball. So soll Basketball sein.“

Enis Murati (BC Vienna):

…vor dem Spiel über die Bedeutung des Spiels: „Es ist ein emotionales Spiel für mich. Aber ich versuche diese Emotionen in Positives umzuwandeln und so gut wie es geht professionell zu bleiben. Es ist eine außergewöhnliche Situation wieder nach Gmunden zu kommen, wieder ins Finale zu kommen – jeder weiß, was Gmunden für ein Publikum hat – also das wird es heute eine sehr heiße Partie werden.“

…über Daniel Friedrich: „Ich freue mich extrem für ihn, dass er so einen Schritt gemacht hat. Es war mir auch ziemlich klar, wenn ich von Gmunden gehe, dass er mich in dem, was ich letztes Jahr geschaffen habe, kopieren muss. Das hat er gemacht. Er macht mir das ein bisschen nach, aber das ist okay. Spaß beiseite, ich freue mich unheimlich für den Daniel. Was er aus seinen Möglichkeiten gemacht hat, wie er sich gesteigert hat, wie er die Mannschaft dieses Jahr getragen hat und ins Finale schlussendlich gebracht hat, ist unfassbar gut. Ich, als sein langjähriger Mitspieler, kann nur stolz auf ihn sein.“

Bogic Vujosevic (BC Vienna):

…über die Partie: „Es war heute ein sehr wichtiges Spiel für uns. Wir haben heute gut gespielt, mit guter Disziplin. Wir waren die ganze Zeit sehr fokussiert. Wir mussten uns später ein bisschen ändern, weil wir ein wenig kurz in unserer Rotation waren. Ich hoffe, Andre Jones geht es gut und hoffentlich wird er für nächstes Spiel wieder bereit sein. Ich bin aber sehr stolz auf das Team. Vor diesem großartigen Publikum haben wir das Spiel kontrolliert für 40 Minuten. Der Sieg war heute verdient.“

…ob die Gmundner-Arena seine Lieblingsarena ist: „Ich mag diese Arena, ich mag diese Stadt und ich mag die Fans“

…ob die Serie nochmal nach Gmunden kommen wird: „Am liebsten würde ich jetzt schon Tschüss zu den Fans für diese Saison sagen“

Ivan Siriscevic (BC Vienna):

…in der Halbzeitpause über die ersten beiden Viertel: „Wir wussten, dass es ein schwieriges Spiel wird. Es ist ein sehr physisches Spiel. Bis jetzt haben wir es gut gemacht und so müssen wir weitermachen.“

Markus Pargfrieder (Sky Experte):

…über die Rolle von Enis Murati: „Für Wien passt es ganz bestimmt, ob es für ihn passt, das müssten wir nachfragen. Die Rolle ist natürlich eine andere. Voriges Jahr für Gmunden als Enis Murati einen schlechten Tag hatte, hatten die Gmunden Swans einen schlechten Tag. Das gilt für Vienna nicht so. Hier kann er sich sogar einen Offday leisten und sie haben wahrscheinlich trotzdem gute Chancen zu gewinnen. Er ist wahrscheinlich im Kopf ein bisschen freier, aber keiner in Österreich hat vergessen, dass er jederzeit 30 Punkte Score kann.“

…über die Chancen von Gmunden in der Serie: „Sie müssen wirklich ganz viel, bis alles richtig machen und dann noch immer hoffen, dass bei Wien Fehler passieren, damit eine Chance da ist. Wenn Wien so auftritt, wie sie in den ersten beiden Spielen aufgetreten sind, dann wüsste ich als Gmundner Coach nicht, was ich meinen Spielern jetzt mitgeben sollte, damit man Wien knackt. Es sind vor allem diese vielen kleinen Fehler, diese vielen kleinen Ungenauigkeiten, die mal wegmüssen, um sich die Chance zu geben, wirklich dabei zu sein.“

