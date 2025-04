Dank Blitz-Doppelpack: Salzburg besiegt KAC erneut

Red Bull Salzburg hat auch das zweite Finalspiel in der ICE-Eishockeyliga gewonnen. Der Titelverteidiger feierte am Sonntag im heimischen Volksgarten gegen den KAC einen souveränen 4:0 (0:0,3:0,1:0)-Erfolg und führt in der „best of seven“-Serie 2:0.

Zwei Tore innerhalb von fünf Sekunden brachten in der 22. Minute die Vorentscheidung. Die Klagenfurter stehen damit im Heimspiel am Dienstag (19.30) schon unter Druck, um ihre Chance auf den 33. Meistertitel zu wahren.

Nach einem torlosen ersten Drittel mit Vorteilen für die Salzburger schlug das Team von Oliver David zu Beginn des Mitteldrittels zu. Nach einem energischen Vorstoß von Benjamin Nissner aus dem eigenen Drittel und dessen idealem Querpass traf Peter Schneider zur Führung (22.). Nur fünf Sekunden später kam Lucas Thaler nach einem Bully zur Scheibe und bezwang KAC-Torhüter Sebastian Dahm neuerlich.

Nach einigen guten Szenen der Kärntner erhöhte Philipp Krening (34.) auf 3:0. Die Salzburger kamen nicht mehr in Bedrängnis und nutzten einen Stellungsfehler in der KAC-Defensive zum vierten Treffer durch Tyler Lewington (48.). Auch beinahe zwei Minuten doppelte Unterzahl überstanden die Gastgeber danach und verhalfen Torhüter Atte Tolvanen zu seinem dritten „shutout“ im heurigen Play-off. Der Meister ist damit auf bestem Weg zum vierten Titel in Serie.

„Wir haben heute einen schlechten Tag erwischt. Mit den schnellen Toren im zweiten Drittel war das schnell gelaufen. Wir haben sehr viele Zweikämpfe verloren, das darf gegen eine Mannschaft wie Salzburg nicht passieren. Es müssen alle besser spielen, ich bin überzeugt, dass wir am Dienstag alle anders spielen werden“, erklärte KAC-Kapitän Thomas Hundertpfund im Puls24-Interview.

(APA) / Artikelbild: GEPA